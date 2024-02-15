بسبب خلاف مع حبيبته.. النيابة تصرح بدفن جثة شاب شنق نفسه بالطالبية

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بمنطقة الطالبية، بعد مناظرة الجثة وورود تقرير من الطب الشرعى بالصفة التشريحية لجثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

شنق نفسه

كشفت التحريات ان الشاب المتوفى ويدعى "شعيب.ت" 18 سنة، أقدم على قتل نفسه بواسطة جلباب قام بلفه وتعليقه باستخدام جنش مثبت بسقف احدى غرف الشقة، والدافع وراء ذلك مروره بتجربة عاطفية مع ابنة خالة، وحدث خلالها أزمة دفعته الى الانتحار شنقا، وليس هناك شبهة جنائية وراء وفاته.

بدات الواقعة بتلقى الادارة العامة لمباحث الجيزة، اخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت فرقة من المباحث الى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص اقدام شاب يدعى "شعيب.ت" 18 سنه على شنق نفسة باستخدام جلباب باحدى غرف الشقة,

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.