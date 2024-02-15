لظروف طارئة.. تأجيل افتتاح الموسم الثالث لمسرحية "قبل الخروج"

أعلن المخرج هاني السيد، تأجيل افتتاح الموسم الثالث للعرض المسرحي "قبل الخروج" والذي كان من المقرر عرضه في الثامنة مساء اليوم الخميس، على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، ليكون الافتتاح يوم الخميس المقبل، والموافق 22 فبراير الجاري، وذلك لظروف طارئة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن بطول شباب فرقة مسرح الشباب: شيماء عبدالناصر، وأحمد صبري غباشي، ولمياء جعفر، ومحيى الدين يحيى، ومجدي عبد الحليم، وأحمد أبو الغيط، ومي زويد، وديمة إبراهيم، وعادل دياب، ومحمد أبو حفيظة، وحسين الشامي، ديكور وأزياء محمد هاشم، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقي محمد قابيل، ومن تأليف محمد زناتي، ورؤية درامية وإخراج هاني السيد.

