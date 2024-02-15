ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

لظروف طارئة.. تأجيل افتتاح الموسم الثالث لمسرحية "قبل الخروج"

أبطال مسرحية قبل
أبطال مسرحية قبل الخروج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المخرج هاني السيد، تأجيل افتتاح الموسم الثالث للعرض المسرحي "قبل الخروج" والذي كان من المقرر عرضه في الثامنة مساء اليوم الخميس، على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، ليكون الافتتاح يوم الخميس المقبل، والموافق 22 فبراير الجاري، وذلك لظروف طارئة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن بطول شباب فرقة مسرح الشباب: شيماء عبدالناصر، وأحمد صبري غباشي، ولمياء جعفر، ومحيى الدين يحيى، ومجدي عبد الحليم، وأحمد أبو الغيط، ومي زويد، وديمة إبراهيم، وعادل دياب، ومحمد أبو حفيظة، وحسين الشامي، ديكور وأزياء محمد هاشم، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقي محمد قابيل، ومن تأليف محمد زناتي، ورؤية درامية وإخراج هاني السيد.
 

هاني السيد قبل الخروج مسرح اوبرا ملك فرقة مسرح الشباب