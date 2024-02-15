رئيس المدينة يتابع شفط مياه الأمطار من شوارع سفاجا

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عمليات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة بسبب سقوط الامطار ليلا، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأضاف رئيس المدينة، أن غرفة عمليات المجلس تعمل طوال اليوم وتتلقى الغرفة بلاغات المواطنين ورؤساء مناطق الخدمات، وأنه تم نزح المياه منذ ساعات الصباح الأولى تجمعات المياه في أكثر من موقع داخل المدينة حتي عادت الحياة لطبيعتها وسيولة حركة المرور .

‏وأكد رئيس المدينة، أن معدات المجلس على استعداد تام لمواجهة الطقس السيئ وسحب مياه الأمطار، حيث تم الدفع بسيارة كسح وتم تجهيز عدد ماكينات لشفط المياه.

وأشار إلى أن غرفة عمليات مجلس مدينة سفاجا على تواصل مع غرفة عمليات الديوان العام لتلقي أي بلاغات والتعامل معها، وتم نزح وشفط اليوم أكثر من تجمع للمياه وتصريفها بالتنسيق مع معدات ورجاله شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسفاجا.

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