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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اليوم.. مباحثات مصرية برازيلية بالقاهرة لتعزيز العلاقات

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل
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يجري لولا دا سيلفا رئيس البرازيل مباحثات اليوم بالقاهرة مع كبار المسئولين المصريين حيث بدأ رئيس البرازيل  لولا دا سيلفا جولة إفريقية تشمل مصر فى الفترة من 14 إلى 18 فبراير لتعزيز الأجندة الدولية للبرازيل مع الدول الإفريقية سعيا إلى توسيع التحالفات من خلال أجندة جنوبية مشتركة مؤيدة للعالمية.

وفي سياق أخر رحب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا بالأعضاء الجدد الذين جرت دعوتهم للحصول على العضوية الدائمة في مجموعة بريكس ومنها مصر، اعتبارا من يناير 2024.

وأضاف دا سيلفا مؤخرا: نتغنى بتنوعنا الثقافي ونسعى إلى تحقيق أهدافنا وبإمكاننا التحدث عن توسع بريكس لتشمل أعضاءً جدد

وقال: نرحب بهذه الدول مصر والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران.

وتابع: إجمالي الناتج المحلي ارتفع ليصل إلى 37% من إجمالي الناتج المحلي العالمي ومجموعتنا ستستمر في فتح أبوابها لاستقبال أعضاء جدد ووقفنا على ماهية الإجراءات المعيارية اللازمة لانضمام دول جديدة كما سنؤسس مجموعة عمل لدراسة اعتماد عملة مشتركة لبريكس وهو ما يزيد من خياراتها فيما يتعلق بآليات وتقنيات الدفع

 

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