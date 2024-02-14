اقرأ غدا في "البوابة".. قمة مصرية تركية.. السيسي: علاقاتنا تاريخية وبيننا إرث حضاري مشترك

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 15 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية تركية.. السيسي: علاقاتنا تاريخية وبيننا إرث حضاري مشترك

جهود دولية مكثفة للتوصل إلى هدنة

استشهاد 104 فلسطينيين في غارات صهيونية على غزة

فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنًا إسرائيليًا متطرفًا

بعد أزمة قصب السكر.. مصر تواجه السوق السوداء للمحاصيل الاستراتيجية

بايدن في مأزق.. الرئيس الأمريكي: المبادئ ليست مهمة وكل شيء قابل للمساومة عند ترامب

الوضع معقد.. القائد الجديد للجيوش الأوكرانية: نسعى لتجديد الصفوف

التصعيد مستمر.. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان