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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. قمة مصرية تركية.. السيسي: علاقاتنا تاريخية وبيننا إرث حضاري مشترك

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 15 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية تركية.. السيسي: علاقاتنا تاريخية وبيننا إرث حضاري مشترك 
جهود دولية مكثفة للتوصل إلى هدنة 
استشهاد 104 فلسطينيين في غارات صهيونية على غزة
فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنًا إسرائيليًا متطرفًا
بعد أزمة قصب السكر.. مصر تواجه السوق السوداء للمحاصيل الاستراتيجية
بايدن في مأزق.. الرئيس الأمريكي: المبادئ  ليست مهمة وكل شيء قابل للمساومة عند ترامب
الوضع معقد.. القائد الجديد للجيوش الأوكرانية: نسعى لتجديد الصفوف
التصعيد مستمر.. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان

غزة السيسي السوق السوداء كوريا الشمالية