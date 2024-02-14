فيديو.. محمد شاهين يطرح كليب أغنية "الله يوفق"

طرح الفنان محمد شاهين فيديو كليب أغنيته الجديدة "الله يوفق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الله يوفق" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، جيتار مصطفى أصلان.

يذكر أن محمد شاهين طرح مؤخرا أغنية بعنوان "متعشم في مين"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد عز، ميكس وماستر ماهر صلاح، وإخراج أحمد جريزمان.

وقبلها طرح شاهين أغنية بعنوان "مكحل" من كلمات خالد فرناس وألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، والكليب من إخراج وائل بشارة.



https://youtu.be/-cBjLkRmRFE?si=9OUQ4sly-PyvC3HD