روح مايكل تتجسد فيه بطريقة سحرية.. أسباب اختيار جعفر جاكسون لتجسيد شخصية عمه

لفت الشاب جعفر جاكسون الانتباه عقب طرح الشركة المنتجة الصورة الأولى الخاصة بفيلم السيرة الذاتية لأسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون المقرر طرحه فى 18أبريل 2025

ونجح صناع العمل وجعفر جاكسون البالغ من العمر 27 عامًا فى جذب الانتباه حيث ظهر جعفر بمظهر عمه مايكل من التسعينيات مرتديا قميصا أبيض، مع قصة الشعر المميزة على شكل ذيل حصان، وهو يغني على خشبة المسرح

وترجع اسباب اختيار جعفر ابن أخ ملك البوب الى التشابه فى الروح والجسد حيث تتجسد روح ماكيل فى جسد ابن شقيقه جعفر بطريقة مما دفع المخرج أنطوان فوكوا الى الاشادة به قائلا

عندما أدخل بموقع التصوير، أشعر وكأنني عدت بالزمن إلى الوراء، وكأني أشاهد مايكل بالفعل

مايكل جوزيف جاكسون هو مغنٍّ، وممثل، وملحن، وراقص، ومنتج أغاني، ومصمم رقصات، ومخرج أفلام، ومنتج أفلام، وكاتب أغاني، وكاتب سيناريو، ورجل أعمال، وناشط حقوقي، ورائد أعمال، وممثل صوتي، وفاعل خير، ومؤلف موسيقى تصويرية أمريكي. لُقب بملك البوب.

صُنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعًا للأسطوانات في جميع انحاء العالم، بحجم مبيعات تُقدر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم. كما اُعتُبر أهم وأقوى نجم تأثيرًا في مجال الموسيقى على مر التاريخ، وأول شخصية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكثر من 21 مرة على الإطلاق. جعلت منه مساهماته في مجال الموسيقى، والرقص، والأزياء، بالإضافة إلى حياته الشخصية المُعلنة، أيقونة عالمية راسخة في الثقافة الشعبية العالمية لأكثر من أربعة عقود (40 سنة).