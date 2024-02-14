وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ جنوب سيناء توفير السلع بأسعار مخفضة

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، مع اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية الأساسية للمواطنين بمختلف المدن تنفيذاً لمبادرة ارئيس مجلس الوزراء، وذلك بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15لـ 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء خالد فودة إلى أن المحافظة بدأت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وسيتم افتتاح معارض " أهلاً رمضان " في جميع مدن المحافظة الشهر الجاري لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة وكذا إقامة مائدة إفطار رمضانى في مدينة طور سيناء خلال الشهر الكريم.

كما وجه اللواء هشام آمنة إلى أهمية استمرار جهود الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ لتغطي كافة المناطق بالمحافظة لتوفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس السيسى للحكومة بالعمل المستمر للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأى محاولات للمغالاة في أسعار السلع الغذائية.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة جهود المحافظة للإنتهاء من ملف تخصيص عدد من قطع الأراضى في مدن المحافظة لبعض الجهات الحكومية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لأبناء جنوب سيناء بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم في كافة المجالات .

كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ جنوب سيناء جهود المحافظة في متابعة حالات التصالح علي مخالفات البناء والتي تقدم بها المواطنين وحصولهم على (نموذج 10 )، حيث أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها الجهات التنفيذية واللجان المعنية بالمحافظة لسرعة فحص الملفات للأهالي بكافة المدن المختلفة والتصديق عليها من السيد المحافظ بعد الانتهاء من كافة الأوراق والاشتراطات المنظمة لذلك.

وعرض اللواء خالد فودة على وزير التنمية المحلية الجهود التي بذلتها المحافظة في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وعدد الطلبات التي تم الانتهاء منها في جميع مدن المحافظة وإصدار نماذج ١٠ لها.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بجنوب سيناء بالتعاون مع قوات انفاذ القانون لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة ، وستتعامل بكل حسم خلال تلك المرحلة مع أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين للحفاظ على الأرض الزراعية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا.

واختتم وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة المختلفة للعام المالي الجاري 2023 -2024 بما يساهم في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية والرصف ومشروعات البيئة والنظافة والإنارة وغيرها من القطاعات التي تخدم جهود المحافظة للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى استعدادات المحافظة لاستضافة المؤتمرات الدولية والاقليمية المهمة خلال العام الجاري.