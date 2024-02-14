الأحد.. انطلاق الدورة 11 لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

تنطلق مساء الأحد المقبل 18 فبراير بمسرح فوزي فوزي بأسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشرة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ويستمر حتى 22 فبراير.

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويتأتي تزامنًا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده الشهير بأبي سمبل، ذلك الحدث العالمي الذي يؤكد إعجاز الحضارة المصرية القديمة.

وقال عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الدورة الحادية عشرة للمهرجان تشهد مشاركة 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي، ويتم بتعاون وتنسيق تام مع محافظة أسوان وجميع الجهات المعنية من أجل خروج المهرجان بصورة مشرفة تليق بمكانة هذا الحدث العالمي، وقدم رئيس الهيئة شكره لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان على الدعم والرعاية للمهرجان الكبير.

المهرجان يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتشهد فعاليات اليوم الأول ديفيليه بالقوارب الشراعية في النيل لجميع الفرق، ثم حفل الافتتاح بمسرح فوزي فوزي، وفي يومي 19 و 20 فبراير تقدم عروض فنية في ١٢ موقعا بالمحافظة وهم "مسرح فوزي فوزي، نادي صحاري، نادي أسوان، قصر ثقافة كركر، بيت ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، وجمعية منشية النوبة"، وذلك بهدف نشر البهجة ودعم السياحة وللتأكيد على دور القوى الناعمة في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.

ويشهد يوم 21 فبراير حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بمعبد أبي سمبل صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.