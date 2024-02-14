رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفد المركز الإقليمي لنقل الدم بقنا

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد المركز الإقليمي لنقل الدم بقنا، بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وضم وفد المركز، الدكتورة دعاء محمد إبراهيم مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بقنا، والدكتور مصطفى محمد عبده رئيس قسم الصرف بالمركز، والدكتور ياسر جاد الله مدير العلاقات العامة بالمركز.

وأعرب الوفد عن اعتزازه وسعادته بلقاء رئيس الجامعة وقدم الوفد درع المركز للدكتور أحمد عكاوي تقديرا لدوره الفعال في خدمة المجتمع وفي دعم ومساندة المركز من خلال دعم مبادرات التبرع بالدم بما يسهم في توفير دم امن وصحي، وكذلك للدور الفعال للمستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي تحت قيادته في خدمة المجتمع المحيط.

وعبر الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته باللقاء وبالتكريم واشاد بدور المركز المؤثر في توفير خدمات الدم الآمن ومشتقاته للمرضى باستخدام احدث الأجهزة المتخصصة وبالطرق الطبية السليمة مما يساهم في انقاذ حياه الناس، مشيرا إلى حرص الجامعة على دعم منظومة الرعاية الصحية وتقديم كل أوجه الدعم للمستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم والتحفيز الإيجابي لنشر هذه الثقافة وأهمية العمل التطوعي الخيرى، وأكد كذلك على استعداد الجامعة لتوفير كل سبل الدعم والمساندة للمركز من خلال المبادرات وحملات التبرع بالدم وعمل التوعية اللازمة لنشر ثقافة التبرع بالدم.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمركز ومناقشة تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمركز.

وخلال اللقاء توجه الدكتور حجاجي منصور بالشكر للدكتور أحمد عكاوي مشيدا بدعمه اللامحدود وتوفير كل سبل الدعم للمستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي بالجامعة.