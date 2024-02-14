خبير سياسي: 86% من الشعب الأمريكي يشكون في صلاحية بايدن كمرشح للرئاسة

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن 86% من الشعب الأمريكي يعتقد أن الرئيس جو بايدن، طاعن بالسن ولا يجب أن يكون مرشحا للرئاسة، وهي نسبة ساحقة، موضحا أن ظهور بايدن في فيديو على تيك توك محاولة يائسة، وهناك علامات استفهام كثيرة حولها، لكون هذه المنصة صينية وبها مشكلة أمنية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك رد فعل وسخرية من الكوميديين بأمريكا، والكثيرين يرون أنه ليس لديه القدرة الذهنية على البقاء في هذا المنصب وظهوره على تيك توك لم يساعده وظهر وكأنه أكبر من عمره.

وتابع: "كان لديه فرصة للوصول للناخبين في مباراة كرة قدم كبيرة، كما رفض أن تجرى مقابلة معه".