كيف تحسن تصنيفك بقاعدتي بيانات "Scopu" "WOS"؟.. ورشة عمل بجامعة حلوان

نظمت وحدة التصنيف الدولي، بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي في قاعدتي بيانات Scopus, WOS.

عقدت فعاليات الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور نخبة من السادة الأساتذة وكبار الباحثين بالجامعة بمختلف الكليات.

تناولت الورشة عرض لعدة محاور استعرضها الدكتور محمد عبد المنعم دخيل مدير وحدة التصنيف الدولي، منها موقف الجامعة من التصنيفات الدولية والنشر العلمي، كما تناول محتوى الباحثين في قاعدتي بيانات Scopus, WOS، وكيفية التعامل مع المجلات الوهمية والمختطفة، وناقش تصنيف الباحثين المعتمد على التخصص.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة تسعى دائمًا ليكون أدائها متميزا بين الجامعات المصرية في مجال البحث العلمي.