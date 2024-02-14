اليوم.. طقس مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و مائل للدفء علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء امطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء و القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 25 العظمى والصغرى 11 درجة .