صلاح يزف نبأ سارًا لـ«كلوب» قبل مواجهة برينتفورد.. فيديو

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول الجماعية، بعد تعافيه من إصابته بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ليزف نبأ سارا للمدرب يورجن كلوب.

غاب صلاح عن 8 مباريات لفريقه ليفربول منذ لحاقه بمنتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، تاركًا فراغًا كبيرًا في هجوم الريدز.

ورغم غياب صلاح، استطاع الفريق مواصلة نتائجه الرائعة والتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ظهر صلاح في مقدمة اللاعبين المتوجهين إلى أرضية الملعب في تدريبات ليفربول، ما يُشير إلى جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة.

ويملك صلاح 18 هدفا و9 تمريرات حاسمة مع ليفربول خلال 27 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الحالي.

Time for today's session 💪 pic.twitter.com/XdEOmoCDf4 — Liverpool FC (@LFC) February 13، 2024

ويواجه ليفربول نظيره برينتفورد في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

