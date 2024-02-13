تزامنًا مع عيد الحب.. طرح فيلم "وقت إضافي" غدا في السينمات

تستقبل دور العرض السينمائي غدا الأربعاء فيلم "وقت إضافي" الذي يطرح بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

فيلم "وقت إضافي" من بطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير، إنتاج أسامة يوسف وأمجد بدر، فكرة محمد دياسطي، قصة عصام محسن، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر.

تدور أحداث فيلم وقت إضافي، في إطار تشويقي حول 3 نصابين يجتمعوا في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تدور أحداث الفيلم.

من جهة أخرى، يشارك خالد الصاوي في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "صدفة" والذي يشارك في بطولته ريهام حجاج وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل ورشدي الشامي.