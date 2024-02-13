جلسة مغلقة بمجلس الأمن لمناقشة لمناقشة آخر التطورات في اليمن والشرق الأوسط

يعتزم مجلس الأمن الدولي غدًا، الأربعاء، عقد اجتماع مغلق لمناقشة آخر التطورات في اليمن، إلى جانب متابعة التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وسيتحدث خلال الاجتماع السري حول اليمن كل من هانز جراندبيرج، المبعوث الأممي الخاص لليمن، وإيدام وسمو، مدير مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. وسيتم التركيز في الاجتماع على جهود الهيئات الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن، بناءً على تقرير رئيس بعثة تثبيت اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم في الاجتماع متابعة التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، والتي تم تحديدها كبند مستدام على جدول أعمال المجلس بشكل يومي.

سيواصل مجلس الأمن الدولي أيضًا النقاشات حول مسودة قرار تقدم بها الجزائر في المجلس بشأن الصراع الحالي في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يُعقد مجلس الأمن جلسة خاصة غدًا لمناقشة نتائج وتوصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في أفغانستان.