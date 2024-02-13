النائب علي أبو أحمد: إسرائيل هدفها تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب علي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، إن الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية يظهر وحشية إسرائيل، ويكشف حجم مخالفتها للقوانين الدولية، وانتهاكها للأعراف، واعتدائها على الإنسانية أمام المجتمع الدولي الذي لم يتحرك تجاه هذه الجرائم.

وأكد "أبو أحمد" في تصريحات صحفية اليوم، أن قصف المناطق السكنية في رفح يُعتبر جريمة حرب، لذلك لابد من محاسبة الحكومة الإسرائيلية على إرتكابها مثل هذه الجرائم، واتخاذ قرارات فورية وفعّالة لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين لن تتحقق بالرغم من عجز المجتمع الدولي عن كبح عدوان الاحتلال وإنقاذ الفلسطينيين من آثار الحروب الوحشية، إلا أن الفلسطينيون مستمرون في الصمود حتى الآن، ولكن الكيان الصهيوني لم يتوقف عن ما فعله بل مستمر في جرائمه.

وأكد أن إسرائيل لا تستمع إلى القوانين والأعراف الدولية، وتستمر في انتهاكاتها بوجه الفلسطينيين، في ظل صمت المجتمع الدولي، خاصةً وأن ممارسات إسرائيل في مدينة رفح الفلسطينية مستمرة ولا تتوقف، لأن هدفهم الرئيسي هو القضاء على القضية الفلسطينية من جذورها، ويتضح ذلك من خلال استهداف المدنيين، بالإضافة إلى عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.