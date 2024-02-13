محمد صلاح يخضع لبرنامج تأهيلى للمشاركة في لقاء برينتفورد السبت

يخضع الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لبرنامج تأهيلي مكثف، لتأهيله للحاق بمباراة برينتفورد المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ٢٥ من الدوري الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي سيقوم بضم صلاح لقائمة ليفربول فى مباراة برينتفورد حال مشاركته فى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.

وأوضحت التقارير أن صلاح من الممكن أن يتواجد بقائمة الفريق المقرر لها خوض الأسبوع القادم في الدوري، لكنه سيتواجد على مقاعد البدلاء، مع إتاحة بعض الدقائق له.

وألمح الألماني يوجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن صلاح قد يكون جاهزًا لمواجهة برينتفورد حيث يواصل محمد صلاح برنامجه التاهيلي للعودة للملاعب.

وقال كلوب : إن "صلاح يسير في الاتجاه الصحيح. لكن علينا أن نرى أنه يمر بكل الخطوات الآن و"يبدو الأمر إيجابي إما أن يعود الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه".

وتعرض محمد صلاح لإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام منتخب غانا فى دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣.



عقب الإصابة عاد صلاح إلى إنجلترا لبدء برنامجه التأهيلي، بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بشد فى العضلة الخلفية، يستوجب معها خوض فترة تأهيل قبل العودة إلى الملاعب والمشاركة في المباريات.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد ٥٤ نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثانى برصيد ٥٢ نقطة، وله مباراة مؤجلة، بعد فوزه على إيفرتون، بالتساوي مع فريق أرسنال، صاحب المركز الثالث. كما انفرد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون ٢-٠ في افتتاح المرحلة الـ٢٤ من "البريميرليج".

بهذا استطاع النرويجي فك الشراكة مع محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي كان يتاقسم معه صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد ١٤ هدفا، الذي لا يزال مبتعدا عن المشاركة بسبب الإصابة.

