حمدان المتولي يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ووفد مرافق له ضم الدكتور يحي المشد رئيس جامعة الدلتا و الدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب بجامعة الدلتا وكان في استقباله الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي و الدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة.

من جانبه رحب رئيس الجامعة بزيارة الدكتور محمد ربيع ناصر وعرض وأثنى على دعمه والتعاون المثمر لإثراء البحث العلمي بالجامعة وعرض نشاط الجامعة وجهودها في التعليم والتعلم والبحث العلمي .

في ذات السياق اصطحب رئيس الجامعة الدكتور محمد ربيع ناصر والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل حرم الجامعة ، حيث بدأ الجولة بالمرور على مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" بحضور الدكتور خالد عبد الفتاح مدير المركز



‏“The Center For Excellence in Research of Advanced Agricultural Sciences” CERAAS



جدير بالذكر أن مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة يشمل مرحلتين تضم المرحلة الأولى للمركز معمل الميكروسكوب الالكتروني والتحليل الكروماتوجرافي بالإضافة للمعمل المركزي ،

ويعد وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من أهم الوحدات الذي يضمها المركز حيث يمكن للوحدة أن تخدم الأنشطة البحثية والعلمية بالجامعة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية الزراعة وبكليات القطاع الطبي (التمريض والطب البشري) وكليات العلوم والفنون التطبيقية والهندسة والآثار وذلك من خلال جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ وهو الأحدث من نوعه بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، وتهدف وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى خدمة المجتمع الصناعي المحيط مثل المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة والمنطقة الحرة بدمياط وهيئة ميناء دمياط.



تضم المرحلة الثانية للمركز العديد من المعامل التابعة لوحدات المركز وهى معمل

١- معمل بحوث استدامة المياه والنظم الزراعية

‏Water Sustainability & Agricultural Systems Research Lab.

٢- معمل تحليل وجودة الأغذية والأعلاف

‏Food and Feed Quality & Analysis Lab.

٣- معمل بحوث التقتية الحيوية الزراعية

‏Agricultural Biotechnology Research Lab

٤- معمل بحوث البيولوجيا الجزيئية

‏Molecular Biology Research Lab.

٥- معمل التحليل الطيفي

‏Spectroscopy Lab.

واتبعها بجولة بتفقد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي ومعاملها ابتداء من معمل الواقع الإفتراضي Virtual and Augmented Reality Lab

‏Robotics Labومعمل الروبوتات

وقدم الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي شرحاً لمكونات وإمكانيات وقدرات المعامل بحضور الدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية والدكتور حامد الفار الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الأداب والدكتور جمال بحيري الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الحاسب.

واستأنف الجولة بزيارة نادي الوافدين بالجامعة.

وأشار الدكتور حمدان ربيع المتولي إلى أن جامعة دمياط مؤسسة لا يقتصر دورها على التعليم فقط بل يمتد إلى البحث العلمي وخدمة المجتمع وتسعى الجامعة دائماً لتقديم حلول وابتكارات تكنولوجية وعلمية لحل مشاكل المجتمع لذا تضع الجامعة على قائمة أولوياتها دعم وتفعيل دور البحث العلمي التطبيقي بالجامعة وإتاحة تدريب الكوادر المميزة ودعم الأفكار المبتكرة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد ربيع ناصر بالتطور الهائل الذي تشهده جامعة دمياط وإنشاءاتها المميزة والتقدم التكنولوجي الذي ينعكس أثره على تبوئها مكانة مرموقة في البحث العلمي .