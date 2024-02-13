الذهب يستقر مع نهاية تعاملات اليوم

أظهرت أسعار الذهب داخل السوق المصرية استقرارًا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء دون أي تغيير منذ مطلع الأسبوعين الماضيين.

وسجل سعر عيار 18 نحو 3042 جنيها للبيع و 3085 جنيها للشراء وعيار 21 نحو 3550 جنيها للبيع و 3600 جنيه للشراء، وأوقية الذهب نحو 1989 دولارا للبيع و1990 دولارا للشراء.

وصل سعر عيار 24 نحو 4157 جنيها للبيع و4114 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2373 جنيها للبيع و3085 جنيها للشراء، والجنيه الذهب نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و 28.8 ألف جنيه للشراء.