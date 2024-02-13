نائب محافظ البحيرة مشروعات"حياة كريمة" بقرى حوش عيسى

أجرت الدكتورة نهال بلبعن نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركز ومدينة حوش عيسى بحضور المحاسب عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ومنسق المبادرة الدكتورة كريمة السلاموني، فى إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة.

وتفقدت بلبع، نقطة الإطفاء ومركز خدمة المواطنين ومركز طب الأسرة وكذا الوحدة المحلية بقرية الكوم الأخضر ومجمع المواقف وعمارات سكن كريم ونقطة الاسعاف.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن مبادرة "حياة كريمة" يُعد مشروع تنموي متكامل يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030 لتوفير حياة كريمة بكافة الجوانب والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال خطة عمل متكاملة للدولة، مشيرة أن المحافظة شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية بهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة المشروعات المنفذة بقري " حياة كريمة" وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة.

من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من ٣.٥ مليون مواطن بحراوى بعدد ٤٢ قرية و٢٣٩ عمودية - ٣٩٦٧ تابع وبتكلفة ٥٠ مليار جنية لتنفيذ ٣٩١٥ مشروع بإجمالي ٢٠ قطاع خدمي.