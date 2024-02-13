"النص التاني من الطريق " يبهر طلاب جامعة هيليوبوليس

قدمت فرقة سودوكو للفنون المستقلة أمس الأثنين عرضها الجديد " النص التاني من الطريق" من تأليف و إخراج أحمد رجائي، و ذلك على مسرح جامعة هيليوبوليس، بحضور دوريوتيا والتر مدير مساحة الثقافة و الفنون بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، وسط اقبال كثيف من طلاب الجامعة حيث كان العرض كامل العدد .

يذكر ان العرض يدور حول " صراعات وحيد" مع الحب، والعائلة، والفن، بين اليقين والكفر الإيمان والسخط، وهو وحيدا بينهم يتأرجح ويفكر، حتي ينتصف الطريق، وقتها .. يتغير كل شئ.

قُدم العرض لأول مرة علي خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون،و فاز مؤلف النص بجائزة أفضل مؤلف مركز ثاني بمسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري 2023.

" النص التاني من الطريق" تمثيل وليد أشرف، مؤمن عيد، ريموندا سامح، مادونا عماد، ميدو العربي، ميرڤت مروان، محمد تامر، وأخرون، أزياء هايدي مروان، إستعراضات ودراما حركية مينا ثابت، تأليف موسيقي وألحان ليالي يحيى، تأليف وسينوغرافيا وإخراج أحمد رجائي