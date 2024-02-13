زيارة أردوغان تعجل باستخدام الجنيه والليرة في التعاملات التجارية

ضمن خطة مصر وتركيا لزيادة التبادل التجاري بينهما بما يفوق الـ50% خلال 5 سنوات والوصول بها إلى 15 مليار دولار بعد أن كانت 10 مليارات دولار فقط، يلعب مجلس الأعمال المصري التركي دورا كبيرا في إطار زيادة الحركة التجارية والاستثمارية والسعي لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين.

وناقش المجلس هذا الاقتراح من أجل دعم عملتي البلدين .. والآن أصبحت كل أسباب هذا السعي مناسبة بعد التقارب بين البلدين خلال الفترة الماضية والزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، حيث أعلنت الرئاسة التركية، يوم الأحد الماضي أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية لمصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان في القاهرة حيب البيان التركي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، فضلا عن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة وخاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعبر السفير التركي في مصر صالح موتلو شين، بأن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تهدف لزيادة التعاون بين البلدين.

وسيعمل التقارب المصري التركي وزيارة أردوغان على دعم اقتصادي البلدين وعملتهما المحلية الجنيه والليرة عبر زيادة التبادل التجاري والاستثماري والمشروعات المشتركة، فضلا عن

إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الطرفين وتطوير التعاون المشترك كنهج استراتيجي راسخ في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة بما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وبحث التعامل بالعملة المحلية لخفض حجم الطلب على الدولار الأمريكي.

وهذا التقارب بين الدولتين الكبيرتين يمكن أن يضاعف حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية والبالغة حالياً ملياري دولار، فضلا عن انتعاش الجنيه المصري والليرة التركية بعد تخفيف الطلب علي الدولار في البلدين.

وحسب تقديرات رسمية مصرية جاءت تركيا كأكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية بنحو 799.7 مليون دولار وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، تلتها السعودية بقيمة 711.8 مليون دولار بنسبة 8.1 % من إجمالي الصادرات، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 564.4 مليون دولار وبنسبة 6.4 %.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى تركيا في 2022، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بـ 390.5 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية غير العضوية بـ 259 مليون دولار، والشعيرات التركيبية أو الاصطناعية بـ194.4 مليون دولار، والأسمدة بـ194.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بـ 169.9 مليون دولار.