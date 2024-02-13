مدير "الريادة" لتأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر من رمضان تعقد اجتماعًا للنهوض بالخدمة المقدمة

عقدت الدكتورة نهى الموافى، مدير مركز الريادة لذوي الاحتياجات الخاصة، التابع لوزارة التربية والتعليم الفني، بالعاشر من رمضان، لبحث تحسين والنهوض بالخدمة المقدمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير على أولياء الأمور وخدمة أهل محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

أكدت الدكتورة "نهى الموافي" أن الحكومة المصرية تعزز دور التوعية والتثقيف حول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تنظم حملات توعوية لزيادة الوعي بحقوقهم والتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما تشجع على التفكير الإيجابي والانفتاح على قدراتهم وإسهاماتهم في المجتمع، ودائمًا تسعى الحكومة المصرية إلى تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وأضافت الدكتورة "نهى الموافي"، أن وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة الالتزم بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من العدوى نظرا لضعف مناعة الحالات، ونظرا لكثرة الإقبال وتوافد الحالات فى الفترة الأخيرة اتخذت حزمة من القرارات المنظمة لآليات العمل داخل المركز لتيسير الأمور على السادة أولياء الأمور ورفع المعاناة وتخيف العبء عنهم وفق الإمكانيات المتاحة للمركز.

وأشارت الدكتورة نهى الموافي، أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتم توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات بمحطات وقطارات السكك الحديدية والمترو لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج.

اجتماع مع مدير مركز الريادة لذوي الإحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان

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