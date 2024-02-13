عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "مجزرة جديدة وجريمة حرب أخرى للاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية".

وقال التقرير: "مجزرة جديدة وجريمة حرب أضافها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسجل جرائمه، التي أعيت من يحاول إحصاءها غير أنها وعلى ما يبدو ليست كافية ليتحرك العالم".

وأضاف: "أم تحمل طفلتها الرضيعة التي لم تتجاوز عاما من عمرها قبل أن ينهيه قصف الاحتلال متسائلة بأي ذنب قتلت، ورضيع لم يتجاوز عمره 5 أشهر قضى في تلك الغارة ليتساءل هو الآخر عن الخطر الداهم الذي يمثله لجيش الاحتلال حتى يقتله بدم بارد".

وتابع: "أسر كاملة ماتت وهم نيام بعدما داهمتهم غارة الاحتلال بليل لا ضوء فيه سوى ما بزغ من لهيب القذائف ووميض القنابل التي قتلت؛ ولا تزال تقتل أطفالا ونساء وشيوخا لا ناقة لهم في القتال ولا جمل".

واستطرد: "مشاهد مروعة خلفتها الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي أسفرت عن عشرات الشهداء وأضعافهم من المصابين وغيرهم ممن لا زالوا تحت الأنقاض".