غدا.. مؤتمر صحفي لمهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة

تنظم مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بدعم من معهد جوتة برنامج خارج حدود العاصمة، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء 14 فبراير، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور، برعاية وحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتحت شعار "بالكاريكاتير عبري.. هتقدري".

يقام المؤتمر بحضور: الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ورئيس المهرجان، والسيد: إريك لوباه، الملحق الثقافي الفرنسي بمصر. ويشهد المؤتمر، الكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة، وعدد الدول المشاركة، وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المهرجان في دورته الأولى.

وتنعقد الدورة الأولى للمهرجان، بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور، في الفترة من 3 مارس إلى 7 مارس 2024، ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان، على الكاتبة الصحفية/ منيرة ثابت (1906-1967) عميدة الصحفيات المصريات، لتكون شخصية المهرجان، ودولة فرنسا لتكون ضيف شرف المهرجان في دورته الأولى، كما تم اختيار شخصية بنت البلد؛ أحد أهم وأشهر الشخصيات الكاريكاتيرية لرسام الكاريكاتير المصري الراحل: محمد عبدالمنعم رخا (1910-1989) لتكون تيمة المهرجان.