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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سيناتور أمريكي: يجب قطع المساعدات عن إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

السيناتور الأمريكي
السيناتور الأمريكي كريس فان هولين
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طالب السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، واشنطن بقطع المساعدات عن إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفسطيني في قطاع غزة.

واتهم السيناتور الأمريكي كريس فان هولين "وهو ديمقراطي من ولاية ميريلاند"، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عمليتها في قطاع غزة خلال تصريحاته في قاعة مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور الأمريكي: "إن الأطفال في غزة يموتون الآن بسبب الحرمان المتعمد للطعام، هذه جريمة حرب، وهذا يجعل من ينظمونها مجرمي حرب"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف "هولين" "السؤال الآن هو ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سيفعل الرئيس بايدن؟ يجب على الرئيس بايدن أن يتخذ إجراءات ردا على ما يحدث".

وأوضح أنه "أولا وقبل كل شيء، يجب على الرئيس أن يطالب حكومة نتنياهو" وبالسماح بزيادة كميات المساعدات إلى غزة، وحتى يحدث ذلك، يجب على بايدن قطع أي مساعدة لإسرائيل.

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