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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

صور.. أحمد سعد يختتم حفلات كأس آسيا في قطر

أحمد سعد
أحمد سعد
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اختتم الفنان أحمد سعد حفلات كأس آسيا التي تقام تزامنا مع فعاليات البطولة التي فازت بها قطر السبت الماضي.
وأشعل سعد الحفل الأخير بمجموعة من أشهر أغنياته التي ردد كلماتها الجمهور القطري والخليجي الذي ملأ المدرجات المخصصة له عن آخرها.
وخلال الحفل وجه أحمد سعد التحية للجمهور العريض الذي حضر الحفل.
وجاء الحفل بحضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنية من بينهم المطربة السعودية وعد والفنانة الكويتية بسمة حمادة.

يذكر ان أحمد سعد طرح مؤخرا على موقع "يوتيوب"  وكل المنصات الموسيقية، أغنية "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبو نسب" من كلمات، منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، وإسماعيل نصرت.

احمد سعد حفل قطر كأس آسيا