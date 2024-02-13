العثور على جثة مسن مقتولًا داخل مزرعة مواشي بالدقهلية

عثر عدد من الأهالي على جثة فلاح مسن داخل مزرعة بناحية طريق المزرعة الطعايمة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية مقتولًا وبه آثار إصابات مختلفة بالجسم وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من بعض الأهالي بالعثور على جثة فلاح مسن داخل مزرعة لتربية الماشية على طريق المزرعة الطعايمة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثمان شخص يدعى"الانصاري.ال ا."، 65 عامًا، وتبين أن به بعض الإصابات.

جرى إخطار النيابة العامة والتى أمرت بنقله الي مستشفى المنزلة المركزي، تمهيدا لنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الدقهلية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته.