وزير الرياضة يفتتح عددا من المنشآت الرياضية بنادى الغابة بمصر الجديدة

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بافتتاح العديد من المنشات الرياضية بنادي الغابة ومنها ( ملعب كرة قدم قانونى بالتراك، ملعب بادل التنس ، ملعب خماسي لكرة القدم نجيلة صناعي، تطوير تسخين حمامات السباحة، ملعب كرة السرعة، صالة جمباز، مكتبة ).

جاء ذلك بحضور العديد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ عن منطقة مصر الجديدة والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة وبوجود رئيس النادي واعضاء مجلس ادارة النادي.

فى بداية جولته شاهد وزير الشباب والرياضة فيلم قصير عن اعمال تطوير النادى والتى قام بها مجلس ادارة النادى خلال السنوات الماضية والتي تبلغ مساحته ١٢ فدان.

واثني وزير الرياضة على حرص مجلس ادارة نادى الغابة على دعوة جميع مجالس ادارات اندية مصر الجديدة ومنها نادى النصر وهليوبوليس والشمس والطيران، والعديد من اندية مصر الجديدة بافتتاحات نادى الغابة اليوم .

واشاد صبحي بالطفرة الإنشائية الرياضية المتواجدة بالنادى برئاسة المهندس سعيد اسماعيل ومجلس الإدارة، وعلى عملهم المتميز فى تطوير النادي، بالاضافة الى تنوع الخدمات الاجتماعية التى يقدمها النادى للأعضاء.

واضاف صبحي اننا نعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ،

مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية فى التنشئة الاجتماعية للافراد داخل المجتمع المصري والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الاعمار السنية.

وأشار وزير الرياضة، إلى ان الوزارة تولى اهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر فى جميع المحافظات.

وتوجه رئيس النادى بالشكر الى وزير الرياضة بالتواجد اليوم لافتتاح المنشآت الجديدة فى النادى والتى بلغت إجمالي تكلفتها ١٢ مليون جنيه.

وأضاف ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يتواني لحظة فى تقديم الدعم الكامل للنادى للارتقاء بالمنشأت الرياضية والاجتماعية به.