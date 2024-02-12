اقرأ غدا في "البوابة".. رفح الملاذ الأخير لسكان غزة.. محكمة هولندية تعلق تسليم أجزاء من طائرات"F-35" إلى إسرائيل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 13 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

في "الضفة الأخرى".. داليا عبد الرحيم تناقش التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب وتكشف أبرز التنظيمات المسلحة

رفح الملاذ الأخير لسكان غزة.. محكمة هولندية تعلق تسليم أجزاء من طائرات"F-35" إلى إسرائيل

تصويت حاسم في مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدات لأوكرانيا

إطلاق نار في كنيسة بتكساس ومقتل المهاجمة بالرصاص

النيجر تناقش إمكانية إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا ومالي لإنهاء الاستعمار

وزير الدفاع الأوفر حظًا.. غدًا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية الإندونيسية

مانديلا.. سيرة مناضل

انتفاضة فنية.. فنانو شمال أوروبا يرفضون مشاركة إسرائيل في مهرجان يوروفيجن للأغنية

مذبحة أبوزعبل أبرز المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين