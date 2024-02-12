المشدد 3 سنوات لـ كهربائي بتهمة الشروع في سرقة بالإكراه ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في حادث سرقة بالإكراه من منزل ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة الزهور والمتهم فيها "ع.ر.م" ويعمل كهربائي بالشروع في سرقة منقولات عبارة عن هاتفين محمولين ومبلغ مالي المملوكين للمجني عليهما "عبدالرحمن.ر.ا" واية.ا.ا" وذلك بطريق الاكراه الواقع على المجني عليه الأول بأن أشهر في وجهه اداه ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، فبث الرعب في نفسه وشل مقاومته وحركته وأعدم إرادته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي قاصدا من ذلك سرقته كرها عنه والفرار بالمسروقات، إلا أنه جرى ضبطه والجريمة متلبساً بها.

وشهد "عبدالرحمن" بأنه أثناء تواجده بمسكنه رفقة زوجته فوجئ باستغاثتها لدخول المتهم لمسكنها فأبصره يقوم بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي فتوجه إليه وبمحاولة ايقافه أشهر في وجهه أداة ذات نصلين معدنيين مهدداً اياه بها فتمكن شل مقاومته وبث الرعب في نفسه قاصدا من ذلك سرقته كرها عنه والفرار بالمسروقات إلا أنه تمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه.

حكمت المحكمه حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.