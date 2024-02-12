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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محترفة سبورتنج الأفضل بالبطولة العربية لأندية الطائرة

ماريا جوزيه
ماريا جوزيه
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حصلت ماريا جوزيه لاعبة سبورتنج للكرة الطائرة  على أفضل لاعبة  في البطولة العربية للأندية والتى أختتم، صباح اليوم  الإثنين، بعد فوز سبورتنج  على سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 3 أشواط مقابل لاشىء في نهائي البطولة.

 كما حصلت اللاعبة فرح عباس على جائزة  أفضل لاعبة فى مركز  3 ، و هدير يسري على أفضل لاعبة مركز 2 في البطولة نفسها  

وتأهل سيدات سبورتنج إلى هذا الدور على حساب الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0،  وكان الفريق السكندري بدأ البطولة بالفوز على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، ثم الفوز على   بيبلوس اللبنانى و قبل الفوز على أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة . 

 

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.

ماريا جوزيه فرح عباس هدير يسري