محترفة سبورتنج الأفضل بالبطولة العربية لأندية الطائرة

حصلت ماريا جوزيه لاعبة سبورتنج للكرة الطائرة على أفضل لاعبة في البطولة العربية للأندية والتى أختتم، صباح اليوم الإثنين، بعد فوز سبورتنج على سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 3 أشواط مقابل لاشىء في نهائي البطولة.

كما حصلت اللاعبة فرح عباس على جائزة أفضل لاعبة فى مركز 3 ، و هدير يسري على أفضل لاعبة مركز 2 في البطولة نفسها

وتأهل سيدات سبورتنج إلى هذا الدور على حساب الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0، وكان الفريق السكندري بدأ البطولة بالفوز على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، ثم الفوز على بيبلوس اللبنانى و قبل الفوز على أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة .

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.