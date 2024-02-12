حنفي جبالي مداعبا النواب: حرام عليكم ضيعتوا صوتى.. أنا قعدت أدعى عليكم

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين .

وداعب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب، قائلا فى بداية الجلسة: “حرام عليكم ضيعتوا صوتى، أنا قعدت ادعى عليكم”، ورد أحد النواب قائلا: ألف سلامة

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: لا أنا بدعيلكم.

وصوت المجلس فى بداية الجلسة على رفض المقترح المقدم من عدد من النواب بشان إضافة مراكز الشباب للمادة 28 من مشروع القانون، ورد المستشار علاء الدين فؤاد قائلا :بعد المراجعة يصعب إضافة المسنين لمراكز الشباب، لأنها تخاطب فئة الشباب وبالتالي سيتم الإبقاء على النص كما هو .

وتنص المادة :

تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذ.