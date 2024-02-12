لبحث “التطورات المتوقعة”.. مباحثات عاجلة بين حزب الله وحركة الجهاد

التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مع زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حسبما أفاد حزب الله في بيان.

ولم يذكر بيان حزب الله، موعد ومكان اللقاء الذي جمع نصر الله ونخالة، مضيفا أن الجانبين ناقشا آخر التطورات، والدعم الذي يقدمه محور المقاومة في مختلف الساحات، إلى جانب التطورات المتوقعة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وارتكب جيش الاحتلال مذبحة جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تسببت في استشهاد ما يقرب من مائة فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

ويتزامن العدوان على غزة، بتصاعد الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب لبنان، والمتسمرة منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد 24 ساعة من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي.