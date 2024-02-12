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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

العثور على قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية في ولاية فلوريدا الأمريكية

قنبلة من زمن الحرب
قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية
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عثر فريق بناء في ولاية فلوريدا الأمريكية، على قنبلة خاملة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، يرجح أنها كانت باقية في مطار عسكري سابق منذ عقود.

وقرر خبراء قنابل من مقاطعة سيتروس وماكديل أن القنبلة كانت خاملة، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد.

وتم العثور على القنبلة، وهي من طراز M-65 بالقرب من مطار بروكسفيل تامبا باي بينما كان فريق العمل يقوم ببناء ما سيصبح كلية ويلتون سيمبسون التقنية.

واستخدم مطار بروكسفيل العسكري، وقاعدة ماكديل الجوية في تامبا، ومطار درو العسكري، بدءا من عام 1942، لتدريب الطيارين والأطقم الأرضية خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك أسراب القنابل.

قنبلة زمن الحرب العالمية الثانية ولاية فلوريدا الأمريكية