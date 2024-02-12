برشلونة يتعثر أمام غرناطة في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

تعادل برشلونة مع غرناطة بنتيجة 3-3، في مباراة مثيرة، جمعت الفريقين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

قدم الفريقان مباراة مفتوحة هجوميًا، وأهدر برشلونة العديد من الفرص السهلة، ونجح غرناطة في استغلال أخطاء برشلونة الدفاعية.

افتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 18، وتعادل غرناطة عن طريق أنخيل سانشيز في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل فاكوندو بيليستري الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 60، لكن برشلونة عاد وتعادل من جديد عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 63.

ولم تنتهي الإثارة عند هذا الحد، حيث سجل غرناطة هدف التقدم من جديد عن طريق إجناسي ميكويل في الدقيقة 66، لكن لامين يامال عادل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 81.

يُعدّ هذا التعادل مُخيبًا لآمال برشلونة في مطاردة ريال مدريد، متصدر الترتيب، حيث باب الفارق بينهما 8 نقاط.

وبهذا النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

