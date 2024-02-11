البرهان: الشعب السوداني يقاتل مع الجيش ضد "سرطان قوات آل دقلو"

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن الشعب السوداني يقف إلى جانب الجيش في معركته ضد ما وصفه بـ"سرطان قوات آل دقلو"، نافيا وقوع أي انقلاب داخل الجيش، ومؤكدا على وحدة صفوفه.

قال البرهان خلال زيارته للولاية الشمالية: "الجيش السوداني لا يقاتل وحده، الشعب السوداني يقاتل مع قواته المسلحة ويساندها ويلتف حولها."

نفى البرهان وقوع انقلاب بالجيش السوداني، مؤكدا أن "كل الجيش على قلب رجل واحد."

شدد على عزم الجيش على إنهاء "قوات آل دقلو" بدعم الشعب السوداني.

أكد أن الجيش السوداني لم ولن ينهزم، وأن "قوات آل دقلو" لن يقبلها الشعب السوداني، بل سيحاسبها.

أوضح البرهان أنه منذ أكتوبر 2021 تم الاتفاق على تشكيل حكومة من كل الشعب السوداني، لكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" قام بإعداد قائمة لتشكيل حكومة على أساس الولاء.

اتهم البرهان حميدتي بالتحالف مع بعض السياسيين للانفراد بحكم السودان، وخوض حرب ضد الشعب والدولة والقوات المسلحة في 15 أبريل 2022.

اتهم حميدتي الجيش بالاعتداء على قواته وبدأ الحرب، وهي اتهامات ينفيها البرهان.