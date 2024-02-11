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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي أمم إفريقيا.. نيجيريا تتقدم على كوت ديفوار بهدف إيكونج (فيديو)

نيجيريا وكوت ديفوار
نيجيريا وكوت ديفوار
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قص منتخب نيجيريا شريط أهداف مباراته أمام كوت ديفوار، في المباراة التي تجمعهما، اليوم الأحد، على ملعب ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

سجل هدف نيجيريا ويليام تروست إيكونج من أول فرصة للنسور في الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعدما استغل ضربة ركنية، لتشتعل الأجواء في المباراة.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي

وسط الملعب: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا

الهجوم: تشوكويزى – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين

وتأهل منتخب نيجيريا إلى النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية.

 

نهائي أمم إفريقيا نيجيريا كوت ديفوار