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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

«البوابة نيوز» ترصد انتظام أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس.. فيديو

أول أيام الدراسة
أول أيام الدراسة
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رصدت «البوابة نيوز»، بالفيديو والصور، انتظام أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمدارس الأقصر.

وزار الدكتور صبري عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته مدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة، والتي شهدت حضورا طلابيا مرتفعا في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وقام “صبري عثمان”، بالتأكد من تطبيق التعليمات الوزارية ولائحة الانضباط المدرسي، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتذليل العقبات، وكذا سرعة تسليم الكتب المدرسية.

في السياق نفسه، تحدث وكيل الوزارة مع الطلاب واستمع للمواهب، وقام بتوزيع الحلوى على الأطفال.

 

 

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