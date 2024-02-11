بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد

أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 أطفال في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بمحور " الخارجة – أسيوط".

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 90 بطريق " الخارجة – أسيوط"، أسفر عن إصابة عائلة مكونة من 7 أفراد، وهم كل من أحمد محمد على، ٣١عامًا، ولاء عبد العزيز أحمد ٢٧عامًا، زين أحمد محمد على، عام ونصف عام، ركان أحمد محمد، شهران، أسماء عبد العزيز أحمد، 36 عامًا، جنا سعد سيد،12 عامًا، أبرار سعد سيد، 5 أعوام، وجميعهم من مركز الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية والإسعافات الأولية، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.