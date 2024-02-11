مدرب الزمالك يستقر على بديل فتوح في مواجهة الإسماعيلي بالدوري

استقر البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، على الدفع بمحمد عبدالشافي الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح في مواجهة الإسماعيلي المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وتأكد غياب فتوح عن مباراة الزمالك والإسماعيلي، بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية التي عاني منها مؤخرا.

وأكد مصدر بالزمالك في تصريح “للبوابة نيوز” اليوم الأحد، أن إصابة فتوح ستبعده عن مباريات الزمالك أمام الإسماعيلي والداخلية بالدوري، وأبوسليم الليبي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في ظل حاجة اللاعب إلي 4 أسابيع على أقل تقدير للتعافي من الإصابة.

ويواصل أحمد فتوح تدريباته التأهيلية المنفردة وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل جهاز الزمالك، ثم سيشارك في التدريبات الجماعية بعد التأكد من سلامته لتجهيزه للمباريات بدنيا وفنيا بشكل مميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز بالجولة الـ 13 يوم 19 من الشهر الجاري.