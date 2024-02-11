الدورى الإيطالى.. فيورنتينا يسحق فروسينوني بخماسية

سحق فريق فيورنتينا نظيره فروسينوني، بخمسة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

سجل خماسية فيرونتينا اللاعب أندريا بيلوتي فى الدقيقة الـ 16، وبعدها بدقيقتين سجل جوناثان ايكوني الهدف الثانى، وفى الدقيقة الـ43 سجل لوكاس مارتينيز كوارتا الهدف الثالث، وسجل نيكولاس غونزاليس الهدف الرابع فى الدقيقة الـ 54.

وجاء الهدف الخامس عن طريق اللاعب أنتونين باراك فى الدقيقة الـ 85، بينما جاء الهدف الوحيد للضيوف عن طريق اللاعب لوكا مازيتيلي فى الدقيقة الـ 66 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق فيرونتينا رصيده إلى النقطة 37 فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الضيوف عند النقطة 23 فى المركز الـ 14.