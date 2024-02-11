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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تنفيذ مشروعات صرف صحي

بطول كيلو متر

أعمال الصرف الصحي
أعمال الصرف الصحي بمنطقة الربيع
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تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع" الأوقاف " بحى غرب مدينة كفرالشيخ، بطول 100‪0متر، وقطر 8 بوصة، فضلاً عن تأهيل بيارات الصرف الصحي بأبراج الربيع.

وشدد محافظ كفرالشيخ،في تعليماته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من صيانة وتطهير شبكة وبيارات الصرف الصحى بمنطقة أبراج الربيع " الأوقاف " بغرب مدينة كفرالشيخ، خلال جولته بمنطقة أبراج الربيع يناير الماضي، وبذلك يكون حلاً نهائياً لمشكلة أهالى منطقة أبراج الربيع " الأوقاف "، مؤكداً أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل أجهزة المحافظة، مشدداً على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.

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جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ كفرالشيخ الصرف الصحي بمنطقة الربيع بكفر الشيخ