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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

أمسيات بهجة الروح.. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم بدمنهور

ام كلثوم
ام كلثوم
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ضمن الفعاليات المتميزة التى تقدمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وفى اطار نشاطها الثقافى والفكرى تتواصل الامسيات التى تحمل عنوان بهجة الروح ويعدها ويقدمها الشاعر محمد بهجت حيث تعقد ندوة بمناسبة ذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم ويتخللها فقرات فنية لكورال الغناء العربى التابع لمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسنى وذلك فى السابعة مساء الاثنين 12 فبراير بأوبرا دمنهور  .

يشار ان دار الاوبرا المصرية خصصت عدد من الفعاليات  خلال شهر فبراير لاحياء ذكرى رحيل ام كلثوم التى تعد احد اهم الشخصيات البارزة فى تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزء اصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى .

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