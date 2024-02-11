وفاة والدة الفنانة سما إبراهيم إثر تعرضها لأزمة صحية

أعلنت الفنانة سما إبراهيم، عن وفاة والدتها، اثر تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، والتى ظلت تعاني منها لمدة طويلة.

وكتبت الفنانة سما إبراهيم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور تعلن فيه رحيل والدتها وقالت "أمى، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم الدعاء".

إنهالت تعليقات المواساه والعزاء، من الجمهور ورواد السوشيال ميديا والأصدقاء، والدعاء لوالدتها، ولم تعلن الفنانة سما إبراهيم اى تفاصيل خاصة بالعزاء.

وشاركت الفنانة سما إبراهيم خلال الموسم السينمائى الحالى بفيلم "مقسوم"، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، تأليف هيثم دبور والإخراج كوثر يونس، وشاركت بفيلم "رحلة ٤٠٤"، مع النجمة مني ذكي.

وتشارك الفنانة سما إبراهيم فى الموسم الرمضاني بالعديد من الأعمال الدرامية وهى مسلسل "عتبات البهجة" مع الدكتور يحيي الفخراني، ومسلسل "بـ ١٠٠ راجل" مع الفنانة سمية الخشاب، ومسلسل "بابا جه" مع الفنان أكرم حسنى.