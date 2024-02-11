اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للريشة الطائرة

يُعقد في الخامسة من مساء اليوم الأحد، الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني في أحد فنادق القاهرة، ويشهد حضور ممثلي المنتخبات المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

وسيتضمن الاجتماع الفني شروط ولوائح البطولة إضافة إلى عمل القرعة الخاصة بمنافسات الفرق سواء الرجال أو السيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

جدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.