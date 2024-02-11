ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للريشة الطائرة

شعار البطولة
شعار البطولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يُعقد في الخامسة من مساء اليوم الأحد، الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني في أحد فنادق القاهرة، ويشهد حضور ممثلي المنتخبات المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

وسيتضمن الاجتماع الفني شروط ولوائح البطولة إضافة إلى عمل القرعة الخاصة بمنافسات الفرق سواء الرجال أو السيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

جدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.

ريشة الطائرة بطولة افريقيا مصر الجزائر نيجيريا موريشيوس الكاميرون بطولة العالم