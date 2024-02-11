5540 رسالة غذائية مصدرة للأسواق الخارجية.. والموالح تتصدر بـ81 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 6 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 3 – 9 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و إدراج 6 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 66 زيارة، وتم تسجيل 1 منشأة بالهيئة وجاري إدراج 1 مركز تعبئة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 3711 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1919 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5540 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1660 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 33 ألف طن، تليها الفاصوليا والبطاطا بإجمالي 6 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنف.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 81 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف.

ومثلت السعودية والسودان وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 134 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1000 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 900 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 740 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1215 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 123 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، ماليزيا والسعودية.

وتصدر ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 333 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 53 منتج و4 شركات، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 730 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1365 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 850 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 113 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظات الشرقية، المنوفية والدقهلية، وتم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة دمياط.

