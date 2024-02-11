"الوطنية والإسراء والمعراج" في طابور الصباح بمدارس جنوب سيناء.. صور

انطلقت اليوم الأحد أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 لجميع المراحل التعليمية في مدارس جنوب سيناء، وسط حضور كبير وانتظام من قبل الطلاب، وانتشار أمني مكثف من قبل رجال المرور أمام المدارس؛ لتحقيق الانسياب في الشوارع والطرق.

ورصدت "البوابة نيوز" انتظام الدراسة وحضور كثيف من قبل طالبات مدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمة، في أول أيام الترم الثاني، وانتظام حضور المعلمين والمعلمات، وركزت موضوعات الإذاعة الصباحية على الوطنية ألقتها الطالبة سارة عادل بالصف الثاني وكلمة عن رحلة الإسراء والمعراج ألقاها عبدالسلام الفقي معلم كبير لغة عربية.

انتشار أمني مكثف

ورصدت "البوابة نيوز"، انتشارا مكثفا لرجال المرور والدوريات الشرطية الراكبة في محيط المدارس ومنها حي الأوقاف الذي تنتشر فيه المعاهد الأزهرية ، وشارع المدارس الكائن في حي الزهور في العاصمة طور سيناء، الذي يضم مدارس الزهور الابتدائية والإعدادية والثانوية ومدرسة التربية الفكرية؛ لتأمين الطلاب وتيسير حركة المرور وانضباط الشارع عن طريق وضع صدادات وحرم أمن أمام كل مدرسة وتقسيم الشارع حارتين ذهاب وإياب.

ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الالكتروني

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

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