وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 79000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1042 شاحنة و90 سيارة .

وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع ، 583 شاحنة و82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 459 شاحنة و8 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي العرب وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها والسفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية1 ودليلة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي دليلة، امل والحرية1 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن ، 430 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للاربع سفن وهي ايلة ، بريدج ، كوين نفرتيتي واور . كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة CORAL SIDEREA وعلي متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1675 راكب بموانيها .

